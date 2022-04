Trincheira da Leste-Oeste tem segundo reajuste em menos de um mês

O custo da trincheira que está sendo construída no cruzamento das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, na zona oeste de Londrina, saltou de R$ 25,5 milhões para R$ 32 milhões em menos de 30 dias. Na última terça-feira (5), a Prefeitura de Londrina e a empresa TCE Engenharia assinaram o segundo aditivo da obra, de R$ 2,1 milhões.

O reajuste de 15% no valor total do contrato é da variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) de dezembro de 2020 a setembro de 2021. Em março, a FOLHA mostrou o primeiro aumento: de R$ 25 milhões para R$ 29,8 milhões. A construtora justificou que a pandemia da Covid-19 elevou os preços dos principais insumos da construção civil. O pedido do aditivo concedido agora foi protocolado no ano passado. No entanto, a prorrogação não altera o prazo de entrega, que é janeiro de 2023.

"O valor vai ser pago conforme as medições, que são feitas mensalmente. O reajuste é legal, está previsto em contrato. É direito do empreiteiro assim que passa um ano do contrato. Se ele pede o reajuste, a gente estuda e aplica o índice de correção. Se ele não pedir, o primeiro aditivo, concedido no mês passado, foi um realinhamento de preços", explicou o secretário municipal de Obras, João Verçosa.







