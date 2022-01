Trecho do Arco Leste passa a contar com ciclovia segura em Londrina

Foram concluídos os trabalhos de implantação de uma ciclovia no trecho três do Arco Leste, além da instalação de guard rail. A obra foi entregue em maio deste ano, entretanto, sem essas benfeitorias. Uma nova licitação foi lançada pela prefeitura para contratar essas intervenções, ao custo de R$ 360 mil. A ordem de serviço autorizando a obra foi assinada em outubro, com a empresa vencedora – com sede em Santa Catarina – tendo dois meses para a finalização. A pista exclusiva para ciclistas tem aproximadamente 3,7 quilômetros.

Sem intercorrências, a empresa acabou entregando o serviço praticamente na metade do tempo. “O projeto do Arco Leste (trecho três) tinha previsão de execução de calçada em só um lado e não tinha previsão de ciclovia. Optamos por licitar esse serviço a mais, transformando uma calçada (das duas existentes) em ciclovia. É uma calçada que não tem fluxo de pedestres. Muitos ciclistas andam por ali em direção à estrada do Limoeiro”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

O trecho três do projeto – que foi dividido em cinco, todos já finalizados – vai da avenida José Ventura Pinto até a avenida Robert Koch, na zona leste, passando ao lado pista do aeroporto governador José Richa. A obra, que durou um ano e cinco meses, interligou a região da estrada do Limoeiro com a Robert Koch, com a construção de novas pistas duplicadas. O investimento foi de mais de R$ 10 milhões.







“O guard rail também não estava previsto (no projeto inicial financiado pelo governo federal). Incluímos nessa segunda etapa de execução, igual fizemos na avenida Faria Lima. Verificamos que como são poucos cruzamentos, o motorista avança na velocidade e pode acontecer acidentes. Temos curvas. O guard rail evita a invasão na pista contrária, com mais garantia de segurança. A empresa fez a sinalização horizontal e vertical”, destacou.







