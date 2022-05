Temperatura mínima deve chegar aos 11ºC no fim de semana em Londrina

Uma boa notícia para os amantes do frio. A partir desta quinta-feira (14), a chuva deve dar uma trégua para os londrinenses e uma massa de ar frio deve chegar ao norte do estado, provocando uma queda nas temperaturas, de acordo com a meteorologia.



No feriado de Sexta-Feira Santa (15), o sol deve voltar ao cenário, mas a mínima deve chegar na casa dos 14°C e a máxima de 24°C. No fim de semana, esses valores sofrerão mais uma queda, chegando à mínima de 11°C no sábado, no domingo de Páscoa e na próxima segunda-feira (18).



Em 1º de abril, os londrinenses já puderam sentir um pouco do clima de outono, quando os termômetros registram mínima de 15 °C. A agrometeorologista do IDR-PR, Heverly Morais, explica que entre os meses de abril e setembro, a chegada de massas de ar frio após períodos de chuvas se torna mais frequente.







“Resumidamente, podemos dizer que isso ocorre por alguns fatores como menor incidência solar e posição geográfica. Também vai depender do deslocamento das massas de ar frio que vêm da região Sul. Quando muda a circulação atmosférica, a chuva e o frio podem vir juntos, mas não é uma regra”, diz.







