Sistema Fiep anuncia grandes investimentos para Londrina

Grandes investimentos para Londrina foram anunciados nesta quinta-feira (17), em um evento do Sistema Fiep e CNI (Confederação Nacional da Indústria). Os projetos envolvem a instalação do Colégio Sesi de Referência da Indústria, a nova unidade do Senai e chamada de projetos de inovação, por meio do HUB de Inteligência Artificial. Essas iniciativas têm o objetivo de reforçar a educação e formação profissional, assim como fortalecer o desenvolvimento de soluções sob demanda para a indústria.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Serão três frentes de investimentos. A primeira será a ampliação da unidade do Colégio Sesi localizada na Rua Belém, na região central. O prédio passará por reformas para receber a Escola Sesi de Referência da Indústria, a segunda a ser instalada no País. “Todo desenvolvimento econômico e social, assim como a qualidade de vida das pessoas, passa certamente pela educação e formação profissional”, ressalta o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade. O total de investimentos neste projeto ainda não foram divulgados.

Continua depois da publicidade





Entre os grandes diferenciais da escola, que tem foco nas necessidades da indústria, estão uma metodologia inovadora e a criação de ambientes temáticos focados nas diferentes áreas do conhecimento. Segundo o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, uma unidade está sendo concluída em Curitiba, com previsão para ser entregue dentro de um mês, e a próxima será em Londrina. “A cidade já tem uma situação de educação bilíngue no Colégio Sesi e também consideramos o potencial de desenvolvimento de Londrina”, afirma, justificando a escolha pelo município.





A proposta pedagógica e metodologia inovadora da Escola Sesi de Referência integra as áreas STEAM do conhecimento – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Todas elas são trabalhadas de maneira conjunta, tornando o aluno protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem em busca de soluções para os desafios propostos em sala de aula e fora dela.





Continue lendo na Folha de Londrina.