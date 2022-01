Simepar prevê Natal com sol e calor de 32ºC em Londrina

O sol e o calor devem acompanhar as confraternizações nesta véspera de natal (24) em Londrina. Sem prever chuva tão cedo para a cidade, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) espera máximas de 31ºC no pico de aquecimento desta tarde.





As mais baixas temperaturas desta quinta (24) foram de 16ºC. A partir das 19h, os termômetros começam a indicar marcos de 26ºC e, por volta das 23h, 20ºC, projeta o Sistema.

A virada para o dia 25 deve vir acompanhada de 19ºC. Tudo isso com céu limpo, se depender da expectativa da meteorologia.





Temperaturas previstas para o feriado natalino, quando também deve predominar o sol, variam entre 16ºC e 32ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.