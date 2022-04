Sexta-feira e fim de semana têm previsão de tempo instável em Londrina

A sexta-feira (25) tem previsão tempo instável em Londrina, apontou o IDR-PR. O sistema de alta pressão que passa pela região pode causar pancadas de chuva a qualquer momento, com a instabilidade permanecendo durante o final de semana.

De acordo com o instituto, o dia também deve apresentar uma queda considerável na temperatura. Enquanto a mínima, registrada pela manhã, ficou em 18,7°C, a máxima deve chegar a 24°C. Para efeito de comparação, a máxima desta quinta-feira (24), por exemplo, foi de 30,4°C em Londrina.

Para o final de semana, segundo o IDR-PR, o tempo deve seguir instável, com o céu bastante nublado e possibilidade de chuva no sábado (26). No domingo (27), as chances de precipitação são menores e o sol deve aparecer entre nuvens. As temperaturas também voltam a subir, com a máxima do fim de semana podendo atingir os 29°C.