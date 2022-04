Quinta-feira será nublada e com chance de chuva em Londrina, aponta IDR

A previsão do tempo indica mais um dia nublado para esta quinta-feira (17) em Londrina. Segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo segue instável, com possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde.

A temperatura mínima, registrada na manhã desta quinta, foi de 20,6ºC. Já a máxima pode atingir os 30°C. Assim como nos últimos dias, a umidade relativa do ar segue alta, acima dos 60%, mínimo recomendado para a saúde humana, segundo o instituto.

Nesta quarta-feira (16), os pluviômetros do IDR-PR não registraram chuva em Londrina. Com isso, o acumulado mensal de precipitação na região continua em 154,4 mm. A média histórica para o mês de março é de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.