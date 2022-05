Quarta-feira e feriado têm previsão de sol em Londrina

A quarta-feira (20) deve ter tempo firme em Londrina , apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A estabilidade se mantém para os próximos dias, incluindo o feriado de Tiradentes (21) e o fim de semana, que não devem ter chuva na região.





Nesta quarta-feira, o sol predomina durante o dia todo, com a máxima podendo atingir os 28°C. A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 15°C.

Para a sequência da semana, a tendência também é de temperaturas amenas, típicas da estação de outono. Segundo o IDR-PR, as máximas podem chegar a 29°C no sábado (23) e no domingo (24).

O acumulado mensal de chuvas na região segue em 68,2 mm. A média histórica para o mês de abril em Londrina, de acordo com o IDR-PR, é de 108 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.