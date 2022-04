Quarta-feira deve ter céu nublado e calor em Londrina, aponta IDR-PR

A quarta-feira (23) pode ter céu nublado, mas as chances de chuva ainda são baixas em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o instituto, o tempo deve se manter estável, com a temperatura máxima chegando a 30°C durante a tarde. A mínima, registrada pela manhã, foi de 17,4°C.

Continua depois da publicidade





No entanto, um sistema de instabilidade que passa pela região Sudoeste do Paraná deve vir em direção a Londrina e pode trazer chuva nos próximos dias. Para esta quarta-feira (23), o IDR-PR não descarta a possbilidade de chuvas leves e isoladas, mas as chances são pequenas.





O acumulado de chuvas de março em Londrina segue em 189,6 mm. A média histórica esperada para o mês inteiro era de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.