Protesto em Londrina tem gritos contra o STF e ofensa a Alexandre de Moraes

Para muitos londrinenses, o feriado da Independência foi dia de ir às ruas protestar. Cerca de 1500 pessoas atenderam ao apelo do presidente Jair Bolsonaro e participaram do ato em apoio ao governo federal e com uma pauta antidemocrática, contra os poderes constituídos e a favor do fechamento do STF.

A concentração aconteceu no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Higienópolis. Vestidos de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil e entoando o Hino Nacional, os manifestantes iniciaram o protesto por volta das 15h.





Uma mulher rezou o pai nosso em aramaico durante a manifestação. Entre as palavras de ordem, os manifestantes gritaram "fora, STF" e ofenderam o ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de "cabeça de ovo".

Por volta das 16h, os manifestantes começaram a deixar o cruzamento e devem seguir em passeata em direção à Praça da Bandeira, no Calçadão de Londrina.