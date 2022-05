Programa "Compra Londrina" está estre os vencedores do prêmio InovaCidade 2022

O Programa Compra Londrina está entre os vencedores do 9º Prêmio InovaCidade 2022. A entrega da premiação mais importante de cidades inteligentes da América Latina será realizada no dia 24 de maio, em São Paulo, durante a abertura oficial do Smart City Business Brazil Congress 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O prêmio foi concedido pelo Instituto Smart City Business America, uma associação que reúne governos e grandes empresas de tecnologia e consultoria em Smart Cities em prol da troca de conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras. Multinacionais como Siemens, Cisco, Qualcomm e Huawei; órgãos governamentais, como a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a Prefeitura de São Paulo; e entidades não governamentais como a Organização das Nações Unidas (ONU) integram o instituto.

Continua depois da publicidade





A Prefeitura de Londrina concorreu entre 96 projetos, em que 24 cidades brasileiras foram premiadas com iniciativas em todas as áreas da administração pública. Entre elas, os segmentos de compras governamentais, saneamento básico, IOT, segurança pública, mobilidade urbana e governos digitais.





O Compra Londrina foi inscrito como uma estratégia de retomada econômica de Londrina no pós-Covid-19. O programa funciona por meio de uma aliança entre a prefeitura, a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina). Quando concedeu o prêmio, a entidade considerou que, ao combinar transparência e gestão de licitações como mecanismo de estímulo às empresas, especialmente às pequenas, Londrina ressignificou o potencial de uma licitação. “Uma smart city é aquela que aplica inteligência em compras públicas”, afirmou o instituto.