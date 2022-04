Previsão indica céu nublado e possibilidade de chuva em Londrina

A segunda-feira (28) deve ter céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva em Londrina. A previsão é do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

De acordo com o instituto, a temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 20,2°C. A máxima pode atingir os 30°C. A tendência é de que o céu permaneça nublado durante todo o dia, com o sol aparecendo entre as nuvens. As pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada, sem grande intensidade.

Para os próximos dias, o IDR-PR aponta que Londrina deve voltar a receber um bom volume de chuvas somente na quarta-feira (30). Não se descarta, porém, a possibilidade de pancadas leves na terça-feira (29).





Com as precipitações deste final de semana (26 e 27), Londrina já atingiu um acumulado de 291,8 mm de chuva em março. O esperado para o mês, segundo a média histórica, era de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg