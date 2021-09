Observatório questiona gasto público de R$ 360 mil para comprar quatro carros

A Prefeitura de Londrina vai desembolsar R$ 360 mil para comprar quatro carros tipo SUV para três secretarias municipais (Planejamento, Gestão Pública e Políticas para as Mulheres) e a chefia de gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP). Com custo individual de R$ 90 mil, os veículos serão adquiridos da Mundial Motor´s, concessionária de Florianópolis (SC) e apresentou o menor preço na licitação.