Pelo menos dez Centros de Educação Infantil já fizeram reformas com verbas da Prefeitura de Londrina

Aproximadamente dez centros filantrópicos conveniados com o município de Londrina já finalizaram as obras de melhorias com o dinheiro disponibilizado pela prefeitura. Cinquenta unidades receberam a verba para as intervenções, que varia de R$ 100 mil a R$ 200 mil, dependendo de quantos alunos o lugar atende. Ao todo estão sendo investidos nestes prédios, que precisam ser próprios, R$ 8 milhões. O valor pode ser utilizado até julho deste ano.



Nesta segunda-feira (16) foi entregue, durante um evento, a reforma do CEI (Centro de Educação Infantil) Irmãs Betânia, no jardim Nossa Senhora da Paz, zona oeste. Nos últimos meses foram trocados os pisos, janelas e portas. Também foram construídas rampas, entre outros serviços de manutenção. O centro recebeu R$ 150 mil em recursos públicos e bancou outros R$ 37 mil.



A instituição atende 105 crianças de um a quatro anos e conta com 22 funcionários. Ainda mantém parceria com a secretaria de Assistência Social para oferecer convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.







