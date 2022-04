Pane em transformador paralisa produção da Usina de Asfalto da Prefeitura de Londrina

A Usina de Asfalto, de propriedade da Prefeitura de Londrina, não está produzindo massa asfáltica para o recape de ruas e operação tapa-buracos desde a semana passada, quando começou a vazar óleo do transformador de energia e os funcionários acharam melhor desligar a rede para evitar até uma explosão.

De acordo com documento da Gerência de Pavimentação da Secretaria de Obras que a FOLHA teve acesso, "foi verificada a existência de diversos ninhos de pássaros no transformador, e ao tentar fazer a retirada, observou-se que o vazamento aumentou consideravelmente, colocando em risco o funcionamento do aparelho".



Em nota, o Núcleo de Comunicação da prefeitura informou "que o conserto já está sendo providenciado e a expectativa é retornar na próxima semana a produção de asfalto e o tapa-buracos". A assessoria também esclareceu que a massa feita até a última terça-feira (29), data da pane, foi fornecida para as equipes atenderem o cronograma previsto.





A usina funciona em uma antiga pedreira do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) próximo ao conjunto Jamile Dequech, zona sul, e virou realidade em 2010 na gestão de Barbosa Neto (PDT). A mudança para uma área longe da zona urbana atendeu um pedido do Ministério Público. Antes, o asfalto era produzido na antiga Pavilon, que operou por décadas na avenida Guilherme de Almeida, também na zona sul.