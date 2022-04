Onze motos são recolhidas em blitz da PM em Londrina

A PM (Polícia Militar) recolheu 11 motos que apresentaram irregularidades durante operações de blitz nesta quinta-feira (17), em Londrina. Os agentes fizeram bloqueios em dois pontos do trânsito londrinense, a partir das 7h. Os locais das blitz não foram divulgados.

Segundo a PM, ao todo foram abordadas 94 pessoas, em 73 motos e oito carros. Além dos 11 veículos recolhidos, os agentes ainda expediram 16 notificações, sendo dez para veículos sem o devido registro ou licenciamento.

As outras infrações identificadas foram: dois motoristas com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida; dois proprietários que cederam a direção de seus veículos para motoristas sem CNH; um veículo com defeito no silenciador de motor; e um veículo em mau estado de conservação.