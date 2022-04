Obras interditam área de estacionamento na Ayrton Senna, em Londrina

Um trecho da avenida Ayrton Senna, em Londrina, foi interditado na manhã desta segunda-feira (14) para obras. Segundo a prefeitura, o tráfego está impedido na área de estacionamento da via no trecho entre as ruas Caracas e Ulrico Zuinglio.

Devido às chuvas, inicialmente, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que serão feitos serviços menores no local como cortar pavimento e trabalhos iniciais.





Ao longo do dia, devem ser informadas as atualizações a respeito dessa interdição.