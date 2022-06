Obras da Sanepar deixam bairros da região norte de Londrina sem água na quinta

A Sanepar informa que, em função de obra de melhoria na rede de distribuição de água programada para a próxima quinta-feira (9), haverá desabastecimento em bairros da região Norte de Londrina. As obras serão executadas das 8h às 18h. A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os principais bairros afetados são os conjuntos habitacionais Vivi Xavier, Manoel Gonçalves 1 e 2, Parigot de Souza 1, 2 e 3, Sebastião de Melo Cesar, os jardins Moriá, São Jorge, Novo Horizonte 1 e 2, Maria Celina, Everest, Ilha do Mel, Paracatu, Continental, dos Pássaros, dos Estados, Alto da Boa Vista 1, São Paulo, Arapongas, Athenas Leblon 2, Santa Cruz, das Palmeiras, Padovani, Planalto e Belle Ville, os parques Eldorado 2, Presidente Vargas, Residencial Porto Seguro 1 e 2, Leblon Nasri, Industrial Germano e Agroindutrial Maria Estela, além dos residenciais Tocantins, do Café, Vista Bela, Moradas de Portugal e as Chácaras Fonteque.

Continua depois da publicidade





Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.