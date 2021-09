Obras bloqueiam parte da avenida Madre Leônia Milito neste domingo

Parte da avenida Madre Leônia Milito, na região sul de Londrina, ficará interditada para o trânsito no próximo domingo (26). O bloqueio acontecerá pela realização de obras de drenagem e a previsão é que dure das 8h às 18h, no sentido centro – bairro, no trecho entre a rua Antonio Pisicchio e a avenida Ayrton Senna.



Por causa do fechamento, os condutores que utilizam a Madre Leônia para chegar à região do shopping Catuaí e condomínios horizontais precisarão buscar caminhos alternativos. Para desviar do perímetro impedido, os motoristas poderão utilizar as ruas Antonio Pisicchio e João Wyclif.



