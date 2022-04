Obra no terminal Ouro Verde vai custar quase R$ 14 milhões

A Prefeitura de Londrina publicou a licitação para contratar uma empresa para reconstruir o terminal do Ouro Verde, na zona norte de Londrina. O certame é na modalidade concorrência pública tipo menor preço. Os envelopes das empreiteiras interessadas serão abertos em 18 de abril. O município pretende investir, no máximo, R$ 13,7 milhões.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O valor é mais que o dobro do que foi gasto para reformar os outros dois terminais da região norte, do Milton Gavetti e Vivi Xavier, que custaram R$ 6 milhões e R$ 5,2 milhões, respectivamente. “O terminal do Ouro Verde vai ser demolido e construído um novo. Vai trazer melhorias significativas, conforto e segurança”, destacou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.



Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Lula e Requião planejam visita a Londrina no próximo sábado





A obra vai modificar completamente a atual arquitetura do lugar. Uma grande cobertura metálica vai ampliar a área de proteção do sol e da chuva e ao invés de uma única plataforma de embarque e desembarque serão duas. “Vai ser feito dentro do espaço que já está lá”, explicou. “A zona norte está em expansão, com surgimento de novos bairros, prédios e empreendimentos. Essa ampliação possibilita novas linhas, por exemplo”, acrescentou.







Também estão previstos novos banheiros, fraldário, assentos, implantação de bicicletário e um segundo andar para salas administrativa, de fiscalização e copa. Serão plantadas várias árvores no entorno, principalmente na avenida dos Amigos. Assim como nos terminais do Milton Gavetti e do Vivi, a revitalização vai adaptar o local para receber os ônibus do projeto Superbus. Serão 11 meses de prazo para execução a partir da assinatura da ordem de serviço.



Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.