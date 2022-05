OAB-Londrina promove evento gratuito para esclarecer dúvidas de trabalhadores

As Comissões dos Advogados Trabalhistas e do Direito Previdenciário da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brail) de Londrina vçao promover, no próximo sábado (7), no Calçadão, evento para orientar a população sobre assuntos relacionados aos Direitos do Trabalho e Previdenciário. O evento será das 9h às 15h.

O coordenador da comissão dos Advogados Trabalhistas, Diogo Brochard Menoncin, explica que os advogados farão explanações gerais sobre os direitos dos cidadãos, "além da recomendação de procurarem advogado de confiança, a defensoria pública ou o próprio INSS”, esclarece.

Considerando edições de eventos semelhantes já promovidas, Menoncin cita que, em linhas gerais surgem dúvidas referentes aos possíveis afastamentos previdenciários relacionados à incapacidade laboral, como auxílio doença, auxílio acidente etc; ao tempo de trabalho para obter aposentadoria; saque do FGTS em caso de aposentadoria; entre outros.

A expectativa é que cerca de 30 advogados voluntários e integrantes das duas Comissões estejam no Calçadão para o evento.