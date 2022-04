Novo batalhão da PM na zona norte de Londrina será construído em terreno cedido pela Prefeitura

Em reunião nesta manhã desta segunda-feira (14) junto a prefeitos da Região Metropolitana de Londrina e representantes de entidades, o prefeito Marcelo Belinati anunciou que o terreno onde funcionaria o segundo Restaurante Popular do município será usada para a construção do novo Batalhão da PM (Polícia Militar).



O terreno de oito mil metros quadrados, localizado na principal avenida da zona norte de Londrina, a Saul Elkind, esquina com a rua Carlos Galhardo, havia sido doado ao governo do estado anos atrás, justamente para a construção de mais um Batalhão da PM. No entanto, quatro anos se passaram e o projeto não avançou.



“A lei estabelece que quando o acordo não é cumprido, o terreno volta para o município. Não podemos perder nenhuma dessas obras. Estamos com o projeto do Restaurante Popular pronto, orçado em R$ 2,5 milhões e vamos encontrar um novo espaço para ele na mesma região”, afirma Belinati.







De acordo com ele, uma das possibilidades seria um terreno onde funcionava um posto de combustíveis, ao lado do Autódromo de Londrina. A ideia, porém, ainda será avaliada pelas secretarias de Gestão Pública e Obras, sobre a viabilidade do terreno e possíveis adequações no projeto.



