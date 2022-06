Novas UPAs de Londrina deverão ser construídas até o início de 2023

A Prefeitura de Londrina diz que já tem os terrenos que deverão receber os novos prontos atendimentos 24 horas das regiões leste, norte e sul da cidade. Entretanto, o prefeito Marcelo Belinati não revelou quais serão os endereços. “A decisão do local será técnica. Será o mais centralizado possível nessas regiões para facilitar o acesso de todas as pessoas a essas unidades 24 horas. Tudo que não queremos é que comece um ‘cabo de guerra’ (entre os bairros)”, argumentou durante coletiva de imprensa.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





As obras foram anunciadas no início desta semana nas redes sociais por Belinati, em vídeo gravado ao lado do governador Ratinho Junior. As construções serão edificadas com recursos do Governo do Estado e são estimadas em mais de R$ 8 milhões no total. Já o custeio das unidades será de responsabilidade do município.



Continua depois da publicidade





De acordo com o prefeito, ainda faltam análises para a divulgação de onde ficarão os prontos atendimentos. “Têm muitos passos burocráticos, como ver se o terreno está do tamanho correto, se a área tem algum óbice judicial. Estamos nessa fase de ver se o terreno pode ser utilizado”, ponderou ao responder um questionamento da FOLHA.







Os prontos atendimentos terão cerca de mil metros quadrados e a previsão é de nove meses de obras, cada, a partir da assinatura da ordem de serviço. “Queremos que estejamos em obra até o final desse ano e começo do ano que vem”, projetou. O prefeito também defendeu que terão profissionais de saúde em quantidade suficiente para trabalhar nas novas estruturas.







Continue lendo na Folha de Londrina.