"Contação de Histórias para Adultos" ocorre nesta sexta

Acontece, nesta sexta-feira (18), às 19h30, o projeto "Contação de Histórias para Adultos", com histórias contadas por três intérpretes pertencentes ao universo literário: Chris Vianna, Edra Moraes e Francine Cruz.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O projeto é uma das várias ações do Festival Literário de Londrina e será disponibilizada gratuitamente no Canal do YouTube do evento, por meio deste link. A 17ª edição do LONDRIX acontece entre 9 e 14 de maio e vai abarcar propostas alinhadas ao tema “Literatura e Oralidade: Percurso e Tendências na e pós Pandemia”.

Continua depois da publicidade