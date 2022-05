Motociclista morre após colidir em caminhão parado no semáforo da avenida Brasília em Londrina

Uma motociclista morreu após colidir contra a traseira de um caminhão parado no semáforo da avenida Brasília na madrugada desta segunda-feira (2) em Londrina.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta da 1h30, nas proximidades do km 150 do trecho urbano da BR-369, cruzamento com a rua Guaporé. Conforme informações preliminares, um Ford/Cargo estava no farol, sentido Londrina - Ibiporã, quando foi atingido na traseira por uma motocicleta esportiva, Yamaha/MT03. A conduta, 31, teve o corpo ejetado por cerca de 23 metros, e foi a óbito no local. O veículo estava regular, informou a PRF.

O caminhoneiro ficou ileso, fez teste de etilômetro, com resultado zero.





A Polícia Científica foi acionada para a perícia, juntamente com o IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina para encaminhamento da vítima. A PRF vai confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito.





O trânsito fluiu pelas marginais, sem prejuízo aos usuário.