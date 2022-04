Médico denunciado por negligência em Londrina já tinha sido proibido de trabalhar

O médico ortopedista de Londrina denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por suposta negligência no atendimento a um garoto de 12 anos diagnosticado com Covid-19 ficou quase seis meses proibido de exercer a função pelo Conselho Regional de Medicina no ano passado, mas conseguiu reverter a decisão e está trabalhando normalmente.

O profissional entrou com recurso na instância superior do órgão, o Conselho Federal de Medicina. Por maioria dos votos, sagrou-se vitorioso e obteve a autorização. A posição dos conselheiros federais foi comunicada no dia 11 de novembro ao presidente do CRM no Paraná, Roberto Issamu Yosida.





As informações foram confirmadas à FOLHA pela advogada Renata Fernandes, que defende o médico no processo criminal. Procurada para comentar a denúncia, ela disse que, como não foi intimada, não poderia se manifestar. Por enquanto, a Justiça ainda não decidiu se vai aceitar as acusações.





