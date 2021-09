Manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem em frente ao parque Ney Braga

Manifestantes londrinenses aderiram aos atos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra o Supremo Tribunal Federal que estão sendo realizados em várias cidades brasileiras neste feriado de 7 de setembro.





Em Londrina, o manifesto organizado por um grupo de caminhoneiros para acontecer no período da manhã, em frente ao Parque de Exposições Ney Braga (Zona Oste), ganhou a adesão de motociclistas e condutores de automóveis que saíram em carreata da prefeitura fazendo buzinaço até chegar ao local programado por volta das 9h30.

Continua depois da publicidade





Vestindo camisas da seleção brasileira e portando bandeiras do Brasil os participantes exigiram por meio de faixas e cartazes a destituição dos 11 ministros da suprema corte.





Um pequeno congestionamento foi formado entre o viaduto localizado no trevo entre Londrina e Cambé e a passarela instalada na rodovia em frente ao Parque de Exposições Ney Braga. No local, muitos manifestantes desceram dos veículos para se confraternizar e gritar palavras de ordem.

Continua depois da publicidade





“É muito bonito ver toda essa manifestação a favor de um Brasil melhor. Temos que mostrar nossa indignação com os ministros do STF que não têm deixado o Bolsonaro fazer as mudanças que são necessárias”, afirmou a dona de casa Maria Lúcia Clemente que participou do ato ao lado e de dois netos.



Leia a reportagem completa na FOLHA