Londrinenses doam mais de duas toneladas de alimento para o Hospital Evangélico

A campanha Dia de Doar, promovida pelo HE (Hospital Evangélico de Londrina) entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro, teve um bom resultado. Com doações da população e de diversas instituições, foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis para a despensa da instituição, que tem 60% dos atendimentos para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Nesta quarta-feira (17), o Hospital reunirá, no auditório, representantes dos mercados que receberam as doações e as empresas parceiras que se mobilizaram para arrecadar alimentos para a entrega de certificados, a fim de prestar o devido reconhecimento para as empresas parceiras.



“Nós agradecemos a todos os doadores. Aos mercados Almeida, Muffato, Musamar, Santa Ângela, Verona e Viscardi, por serem nossos multiplicadores na campanha, e também nossos parceiros Cocamar, St. James’, Sicredi e a Associação Atlética Acadêmica de Medicina - I de Agosto pela participação. Deus abençoe e retribua a todos pela generosidade. Não existe doação pequena demais, todas têm o poder de mudar o mundo. Felizmente, conseguimos superar a meta que tínhamos”, comenta a assistente social Andressa de Lucio, da área de relações institucionais do HE.



A campanha engajou a comunidade que foi aos postos de coleta espalhados por supermercados para contribuir com alimentos como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e leite de caixinha. O Hospital opera com déficit nas contas. A cada R$ 100 que o paciente gasta, o hospital recebe somente R$ 60. Por isso, a doação ajuda que a instituição mantenha o seu equilíbrio financeiro.



O total de alimentos permite o abastecimento da alimentação dos pacientes atendidos pela rede pública por um mês. A cada 30 dias, o HE utiliza 1.000 litros de leite, 480 quilos de arroz, 50 quilos de açúcar cristal, 200 quilos de feijão, 800 quilos de carnes e 50 quilos de feijão.

As doações são aceitas constantemente e não precisam acontecer somente durante a campanha. Para mais informações ou doações em grandes quantidades, deve-se entrar em contato pelas redes sociais, pelo site ou pelo WhatsApp (43) 3378-1201