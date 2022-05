Londrina pode ter chuva leve nesta quarta-feira

Londrina pode ter mais chuva nesta quarta-feira (13), apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





De acordo com a previsão, o sistema de instabilidade que passa pela região já está se afastando, mas ainda pode causar pancadas leves de chuva a qualquer momento do dia.

O céu deve ficar nublado durante a maior parte do dia, enquanto as temperaturas seguem amenas, com a máxima ficando em torno de 25°C. A mínima, registrada pela manhã, foi de 18°C.

Com o bom volume de chuvas registrado nesta terça-feira (12), o acumulado mensal de precipitação em Londrina chegou a 68,2 mm. A média histórica para o mês inteiro de abril é de 108 mm, segundo o IDR-PR.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.