Londrina inicia campanha de vacinação contra a gripe neste sábado

Londrina vai começar a vacinar a população contra a gripe no sábado (2). Nesse dia, as doses serão aplicadas de forma exclusiva no Centro de Imunização da Zona Norte e apenas para os idosos acima de 60 anos. É necessário fazer o agendamento no site da prefeitura. A partir de segunda-feira (4), a vacina estará a disposição dos idosos em todos os postos de saúde para demanda livre.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A campanha vacinal contra a Influenza vai seguir até três de junho. Além dos idosos, os trabalhadores da saúde serão os primeiros públicos a contar com a vacinação. Os profissionais de saúde que atuam em grandes hospitais e clínicas serão imunizados nestes locais. Os demais terão que procurar as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e levar o comprovante de vinculação. Paralelamente estes trabalhadores terão atualização do esquema vacinal de sarampo.



Continua depois da publicidade





Os grupos prioritários para a vacina reúnem cerca de 211 mil pessoas. Nos próximos meses também vão poder tomar a dose crianças entre seis meses e quatro anos; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas; professores; e londrinenses com deficiência. O Dia D será 30 de abril.







Na quarta-feira (30) a cidade recebeu aproximadamente 26 mil doses do imunizante. A expectativa é que as entregas de novos lotes passem a ser semanais. “A vacina protege contra as três cepas de maior circulação no Brasil, incluindo a H3N2 Darwin, que teve epidemia em dezembro e janeiro no Paraná. A vacina também confere proteção contra a cepa H1N1 e a Victoria B”, explicou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan.







Continue lendo na Folha de Londrina.