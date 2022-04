Londrina deve ter terça-feira de sol e tempo firme

A terça-feira (29) será de tempo firme e calor em Londrina. De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), não há previsão de chuva em nenhum período do dia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com o predomínio do sol, a temperatura máxima pode atingir os 30°C durante a tarde. A mínima, registrada pela manhã, foi de 18,5°C.

Continua depois da publicidade





No entanto, o IDR-PR aponta que o cenário de estabilidade não deve durar muito. A partir desta quarta-feira (30), a região deve voltar a ter tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva.





O acumulado mensal de chuvas em Londrina segue em 291,8 mm, após uma segunda-feira (28) de tempo firme. A média esperada para março na região era de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.