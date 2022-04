Londrina deve ter chuva durante tarde e noite desta quarta-feira

Londrina deve ter chuva durante a tarde e a noite desta quarta-feira (30), aponta a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Após uma manhã de sol, a expectativa do IDR-PR é de que uma frente fria vindo do Sul do país avance pela região de Londrina durante a tarde. A chegada desse sistema deve trazer instabilidade e pancadas de chuva.



A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 19,3°C, com a máxima podendo atingir os 29°C. A alta umidade relativa do ar, acima de 60%, pode trazer sensação de abafamento.





O acumulado mensal de precipitação em março já está em 291,8 mm, podendo chegar na casa de 300 mm com a chuva prevista para esta quarta. A média histórica esperada para o mês em Londrina era de apenas 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.