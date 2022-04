Londrina deve ter chuva durante a tarde desta segunda-feira

Londrina deve ter pancadas de chuva durante a tarde desta segunda-feira (11), apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

De acordo com a previsão, um sistema de instabilidade que passa pela região sudoeste do Paraná deve chegar ao norte do estado durante a tarde. O tempo instável deve se manter na terça-feira (12), que também tem possibilidade de chuva.

A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 19°C, enquanto a máxima deve ficar em torno de 28° nesta segunda.





