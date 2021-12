Guarda Municipal de Londrina lança Operação Natal ampliando efetivo de agentes

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, promete ampliar o efetivo de agentes a partir da próxima segunda-feira (6) pela Operação Natal.

A ação ocorre entre os dias 6 e 24 de dezembro, período em que o horário do comércio funcionará de segunda à sexta-feira das 9h às 22h, sábado das 9h às 18h, domingos e dia 24/12 das 9h às 17h.

No período, a Guarda Municipal realizará rondas preventivas por meio de carros, motocicletas e guardas municipais a pé a fim coibir prática de ilícitos nos bairros, na região central, avenida Saul Elkind, áreas de lazer, entre outros pontos turísticos da cidade.





A GM segue fiscalizando as medidas sanitárias preventivas vigentes de combate à pandemia no município, onde continua obrigatório o uso da máscara de proteção.





A Defesa Social promete que os guardas estarão à disposição da população para auxiliar no que for necessário.

Haverá reforço na fiscalização de trânsito. Os agentes vão prestar informações sobre o projeto “Informar para Proteger” da Defesa Social com dicas gerais de segurança para que as pessoas possam comprar com tranquilidade.





De acordo com secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, essas ações minimizam as possibilidades de crimes. “Nosso principal objetivo é proteger as pessoas das ações de oportunistas. Nosso plano de segurança integra a tecnologia das câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade com as equipes de patrulhamento ordinário. Aproveitamos para chamar a população para que baixem o aplicativo 153 cidadão que é mais uma ferramenta que disponibilizamos para receber denúncias”, informou.





O ônibus de videomonitoramento da instituição ficará fixo no calçadão de Londrina e servirá como referência a população bem como para apoiar as demais equipes que farão as rondas pela região central.





Haverá a presença do Papei Noel da Guarda Municipal que estará presente em alguns momentos para interagir com as crianças que passarem pelo centro.



Serviço





A Guarda Municipal atende através do número de emergência 153 e pelo aplicativo 153 cidadão que está disponível gratuitamente para Android e iOS. Em caso de necessidade, deve-se entrar em contato e repassar o maior número de informações.