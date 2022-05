Grupo Folha produz podcast especial sobre os crimes que abalaram Londrina

As histórias de cinco mulheres vítimas de crimes emblemáticos, ocorridos em Londrina entre os anos de 1989 e 2019, estão na série “Banco dos Réus”, produzida pela equipe da Folha de Londrina e disponível no formato de podcast, semanalmente, a partir do próximo dia 26 de maio. O trabalho integra o programa “Acelerando a Transformação Di­gital”, desenvolvido pela Associa­ção Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), em parceria com o Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, sigla em in­glês) e o Meta Journalism Pro­ject — Meta é a empresa dona do Fa­cebook. A Folha foi um dos veículos de comunicação brasileiros selecionados para a participação, que conta com apoio financeiro da Meta, além de mentoria do jornalista Luís Fernando Bovo, diretor de Conteúdo e Operações do Estadão Blue Studio.

O programa foi iniciado no final de 2021, quando profissionais de diversas redações de jornalismo do país foram convidados para cursos e palestras sobre transformação digital. Na sequência, os participantes puderam inscrever projetos que impulsionassem avanços tecnológicos em seus veículos. Foi aí que uma ideia da jornalista Patrícia Maria Alves, editora da Folha, saiu do papel. “Em 2019, houve a proposta de se fazer uma série sobre crimes ocorridos na cidade. Começamos com as pesquisas e o projeto foi formatado, mas aí veio a pandemia e tudo ficou suspenso. Quando o programa foi aberto para inscrição de iniciativas digitais, decidimos retomar a ideia em formato de podcast”, explica Alves. A proposta foi uma das 25 selecionadas em todo o país e recebeu aporte de US$ 15 mil para o desenvolvimento. A criação de um estúdio multimídia na redação, com novos equipamentos, também integrou o plano. A Folha, que já trabalha com a criação de podcasts desde 2016, agora vai ter um espaço exclusivo para a produção dos conteúdos em áudio. “Isso traz um salto de qualidade para os materiais e abre espaço para a criação de novos produtos de informação para o nosso público, além de ampliá-lo”, aponta a jornalista, que é líder do projeto e editora-gerente de produtos digitais.





A equipe conta ainda com a participação de Fernanda Circhia, Celso Felizardo, Juliana Gonçalves, Lúcio Flávio Moura, Vitor Ogawa, Ana Julia Gabas, Rafael Costa, Thiago Franzim, Ana Carla Dias, Pedro Rosa e da chefe de redação da Folha, Adriana De Cunto, que comemora o sucesso do projeto. “É importante ver essa parceria da Meta com os veículos de comunicação que, de maneira geral, passam por dificuldades com as mudanças digitais, ainda estão se adaptando. O estúdio, por exemplo, era um sonho antigo nosso, que agora conseguimos concretizar, e o apoio da mentoria ajudou a profissionalizar ainda mais nossos podcasts. Esse aceno da Meta, participando do programa, é uma forma de valorizar o jornalismo profissional em um momento de combate às fake news”, destaca.