Grito dos Excluídos reúne trabalhadores na Zona Sul de Londrina

O Grito dos Excluídos chega à 27ª edição na manhã desta terça-feira (7) promovendo uma manifestação popular no Jardim União da Vitória, na zona sul de Londrina, que tem como lema “Vida em primeiro lugar: por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda".





A manifestação reúne trabalhadores do campo e da cidade desde 1995 para reivindicar direitos no Dia 7 de Setembro em várias cidades do país.

Continua depois da publicidade





Organizado pelas Pastorais da Igreja Católica, com apoio do Coletivo de Sindicatos, do movimento Levante Popular da Juventude e outros grupos populares da cidade.





Integrantes do movimento estão reunidos desde às 9 horas, na praça que fica abaixo da Unidade Básica de Saúde do Jardim União da Vitória 4 (Rua 19 de Abril, 55), onde acontece uma breve celebração, com reflexões levantadas de lideranças populares acerca do atual momento do país. Na sequência está programada uma marcha pelas ruas do bairro que seguirá até a caixa d´água local, onde serão distribuídas cerca de 250 cestas básicas para a comunidade.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Acompanhe a atualização desta notícia na FOLHA