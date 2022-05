GMs trabalham em prédio insalubre e com pouca ventilação em Londrina

Um relatório produzido pela Gerência de Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Recursos Humanos encontrou uma série de irregularidades na estrutura da Diretoria Operacional da Guarda Municipal de Londrina. O prédio é alugado e funciona 24 horas por dia.

A vistoria foi motivada após ofício do Sindserv (Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina). A visita dos técnicos aconteceu em março, mas o resultado só ficou pronto neste mês. No documento obtido pela FOLHA, fiscais concluíram que "a ventilação é praticamente nula e insuficiente".

Um dos grandes perigos foi localizado no setor de manutenção das armas, onde os agentes podem inalar produtos químicos. "Não há respirador com filtro para o manuseio dessas substâncias, em especial o querosene, o que gera um forte odor no ambiente de trabalho e pode causar irritação respiratória", escreveram os servidores.





Nesta dependência, não há "chuveiro de emergência e lavador de olhos para as atividades de manipulação dos materiais. Ausência também de fichas de informações de todos os itens químicos utilizados".





