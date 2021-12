Feira do MEI leva 15 estandes à sede da Prefeitura de Londrina nesta sexta-feira

Quem deseja passar uma tarde agradável com a família, saborear uma comida gostosa e ainda poder adquirir diversos produtos de qualidade de empreendedores da nossa cidade, não pode perder a 3ª edição da Feira do MEI (Microempreendedor Individual). Promovido pela Sala do Empreendedor, o evento será nesta sexta-feira (3), das 12h às 18h, em frente ao prédio da Prefeitura de Londrina.

A feira contará com 15 estandes e reunirá MEIs de diversos segmentos, como gastronomia, artesanato, estética e serviços. Toda a estrutura foi providenciada pela Prefeitura.

Essa é a primeira Feira do MEI promovida desde o início da pandemia de Covid-19 e todos os protocolos de prevenção à transmissão do coronavírus serão respeitados. A estrutura será montada em espaço aberto e arejado e o uso de máscaras é obrigatório. A Prefeitura também vai disponibilizar totens de álcool gel para a assepsia das mãos.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, convidou a população para a Feira. “Esse é um evento formado exclusivamente por MEIs londrinenses. Além de oferecer produtos de extrema qualidade, ele gera recursos que vão ficar na cidade e fomentar nossa economia. Há artigos para todas as idades e, em época de fim de ano, a Feira é o local para você encontrar um presente de natal muito bacana para presentear os familiares e amigos. Teremos também diferentes opções de gastronomia para quem quiser fazer seu lanche ou até almoçar. Não deixem de participar”, destacou Santos.





O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, lembrou que os MEIs participantes da ação já são assistidos pela Sala do Empreendedor.

“Esses empreendedores tiveram, ao longo dos últimos meses, diversas capacitações, consultorias, auxílio em suas declarações e emissão de boletos, e acesso a uma série de serviços por meio da Sala do Empreendedor. A Sala é uma ferramenta de desenvolvimento importantíssima da cidade e, ao organizar essa Feira, dá aos nossos empreendedores uma visibilidade e alcance sensacional. É um momento de muita celebração”, afirmou Ubiratan.





Participantes e ramos de atuação:

• Maria Alice da Silva Pires – Vestuários e acessórios

• Alessandra Severnini Vogt – Cosméticos e perfumes

• Katia Guenze Rodrigues de Souza – Artesanatos

• Fabiane Cristina Serafim de Campos – Cosméticos e perfumes

• Rita da Rocha Bastos – Cosméticos e perfumes

• Samantha Junqueira Boareto Santos – Alimentação

• Elcio José de Siqueira – Alimentação

• Lays Rodrigues Ferreira Cavalcante – Vestuários e acessórios

• Flávio de Souza Conceição – Alimentação

• Katia Priscila Silva Gomes Nascimento – Vestuários e acessórios

• Cinthia Regina Correia do Val – Artesanatos

• Denise Barbosa Montagmini – Artesanatos

• Cleonice Maria de Araújo Oliveira – Artesanatos

• Marlon Henrique de Sousa – Artesanatos