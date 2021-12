Feira Arte na Praça terá 6ª edição neste sábado no Parque Guanabara, em Londrina

Mais de 40 artesãs de Londrina irão expor seus trabalhos neste sábado (4), das 16h às 21h, por meio do projeto Feira Arte na Praça. O evento ocorrerá na Praça Júlio do Amaral Neto, que fica em frente ao Mercado Guanabara, na rua Valparaíso, próximo à avenida Higienópolis. Nesse local, serão comercializados vários produtos, feitos à mão, por mulheres de várias regiões da cidade.

A iniciativa é organizada pelo Movimento de Economia Criativa de Londrina e conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres). Essa ação busca estimular e fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade, com ênfase nas produções manuais de mulheres artesãs.

Segundo uma das coordenadoras, Rosa Maria Calvi, a feira tem o objetivo de valorizar o saber, fortalecer a autoestima das mulheres artesãs de Londrina, buscando trazer mais visibilidade ao trabalho feminino, e fomentar a geração de renda. “Temos um cadastro com mais de 80 mulheres inscritas e muitas delas trabalham para o sustento da própria casa. A feira vai ao encontro dessa necessidade”, declarou.





Ainda de acordo com Calvi, nesta edição o público terá à disposição muitos produtos natalinos, que poderão ser adquiridos nas dezenas de barracas que estarão no local. “Ficarão expostas bijuterias, arte em madeira e crochê, bonecas, roupas, arranjos de plantas e outros”, destacou.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, enfatizou que a Feira Arte na Praça ainda terá, além da edição deste sábado (4), mais uma última etapa no dia 18 de dezembro, fechando a programação de 2021 do projeto.

“Essas são datas importantes, com feiras de fim de ano aproveitando o período natalino e de maior movimentação na cidade. Haverá uma série de produtos natalinos de qualidade para o público, que poderá selecionar seus presentes de fim de ano. Essa iniciativa tem gerado resultados muito positivos e, a cada edição realizada, vem se consolidando dentro do calendário cultural de Londrina”, frisou.





A organização da feira adota todas as medidas preventivas relacionadas à Covid-19, incluindo disponibilização de álcool gel, obrigatoriedade de máscara protetora e distanciamento social adequado. As regras valem tanto para o público em geral como para os expositores participantes.





Os interessados em saber mais sobre a Feira Arte na Praça podem acessar a página do projeto no perfil de Instagram @artenapracalondrina.