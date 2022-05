Familiares, fãs e amigos se despedem de Aleksandro e Giovani em Londrina

O corpo do cantor Aleksandro chegou às 18h30 deste domingo (8), no Ginásio Luiz Bom, no Jardim Bandeirantes, zona oeste de Londrina. Foi trazido por um carro funerário da Acesf (Autarquia de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e escoltado por viaturas da Guarda Municipal. O trânsito na Avenida Arthur Thomas foi bloqueado parcialmente. Quando o caixão chegou, fãs que aguardam no portão do ginásio desde o início da tarde caíram aos prantos. Em seguida, o corpo do roadie, Giovani, também chegou ao local.





O Ginásio Luiz Bom, no jardim Bandeirantes, zona oeste de Londrina, foi tomado pela emoção na despedida de fãs ao cantor Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro, que morreu após o ônibus dos artistas tombar na Rodovia Régis Bittencourt neste sábado (7).

Aleksandro morreu na hora. Ele foi uma das seis vítimas do acidente. O roadie da banda, Giovani Gabriel Lopes dos Santos, também foi velado no espaço esportivo. Depois de ser liberado pelo Instituto Médico Legal de Registro (SP) e passar por Curitiba, os corpos chegaram a Londrina perto das 18h30 deste domingo.

O tio de Giovani, o soldador José Paulo Santos, não acreditava na morte do sobrinho. Segundo o parente, o rapaz estava viajando pela primeira vez com os sertanejos. “É doído demais. A família não tá acreditando. Estava realizando o sonho dele. Estamos arrasados. É difícil até de falar”, disse.





Às 19h20, os portões do ginásio foram abertos para a imprensa registrar o adeus a Aleksandro e Giovani. Ao lado dos caixões, familiares e amigos eram consolados uns pelos outros em um ato mútuo de solidariedade. A entrada de fãs foi permitida a partir de 20h30.





O sepultamento do cantor e do assistente será nesta segunda-feira, às 10h, no Cemitério Parque das Allamandas, no Cilo 3, região oeste da cidade. De acordo com a assessoria da dupla sertaneja, uma carreata de ônibus de outros artistas da música sertaneja saíra às 9h do ginásio até o endereço do enterro.

