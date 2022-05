Ex-marido é denunciado pelo MP por feminicídio de mulher em igreja de Londrina

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) ofereceu denúncia por homicídio cinco vezes qualificado contra um homem investigado pela morte da ex-esposa, em cinco de abril deste ano. A vítima foi assassinada a tiros dentro paróquia São Luiz Gonzaga, na zona leste de Londrina, onde trabalhava cobrindo as férias da funcionária responsável pela limpeza.

De acordo com a ação penal, o réu chegou na igreja no momento em que a ex-mulher almoçava na cozinha. Ele foi até lá e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu no local. As motivações, conforme apurado, seriam a não aceitação do fim do relacionamento.

Além de o homicídio ter sido qualificado por ser cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino da vítima (feminicídio), foram também considerados como qualificadoras do crime o motivo torpe, o emprego de meio cruel, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e a utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido.





O denunciado está preso preventivamente no estado de São Paulo desde sete de abril, quando foi detido após perseguição policial na região de Piracicaba. O processo tramita junto à 1ª Vara Criminal de Londrina.





(Com informações do MP-PR)