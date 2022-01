Entidade assistencial de Londrina perde quase R$ 75 mil em golpe

Uma entidade assistencial que atua há quatro décadas e Londrina foi alvo de criminosos e teria perdido quase R$ 75 mil em um golpe neste mês de dezembro. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil e a Prefeitura de Londrina, com a qual a entidade mantém três convênios, foi comunicada por meio de ofício.



Segundo ofício encaminhado pela diretoria da Casa do Bom Samaritano à prefeitura, uma pessoa com voz feminina ligou no último dia 7 se apresentando como funcionária do suporte técnico da Caixa Econômica Federal. Durante a ligação, ela relatou que o órgão filantrópico precisava atualizar o aplicativo do banco.

O curioso é que, antes desse contato, o instituto já enfrentava picos de instabilidade no mesmo aplicativo. A pessoa suspeita disse que seria necessário a atualização da ferramenta para resolver o problema. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, que a FOLHA teve acesso, o criminoso ficou por duas horas ao telefone indicando como atualizar as senhas de acesso.







