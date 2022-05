Dois vereadores de Londrina trocam de partido fora da 'janela'

A janela partidária de 2022, período de 30 dias entre março e abril, foi válida apenas para que deputados estaduais, federais e senadores em término de mandato pudessem trocar de legendas sem correr o risco de sofrerem processo de infidelidade partidária. Entretanto, em Londrina dois vereadores migraram de partido nas últimas semanas. Eleito pelo DEM (atual União Brasil), Eduardo Tominaga foi para o PSD no último dia 30 de março. Já o vereador Fernando Madureira trocou o PTB pelo PP.

Madureira informou que não utilizou a janela e que a mudança teve autorizações do PTB de Londrina e dos diretórios estadual e federal. Um dos motivos da mudança é que o vereador tem objetivo eleitoral, já que anunciou que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. "O ex-deputado Alex Canziani, que era nosso líder no Estado, saiu do PTB e depois o deputado federal Ricardo Barros (PP) nos fez uma proposta. O objetivo não é só a eleição, mas construir um time forte com alinhamento político".

Desde janeiro de 2021 Madureira assumiu a liderança do prefeito Marcelo Belinati (PP) na Câmara Municipal e agora ambos estão no mesmo partido. O Progressista permanece coma a maior legenda da Casa, agora com cinco cadeiras: Madureira, Ailton Nantes, Daniele Ziober, Matheus Thum e Jessicão.





