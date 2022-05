Dia do Trabalhador em Londrina é marcado por protestos contra e pró-governo

Assim como em outras cidades do Brasil, o Dia do Trabalhador foi marcado por protestos contra e pró governo Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (1º). Pela manhã, o ato na avenida Saul Elkind, em frente ao ginásio do conjunto Maria Cecília, na zona norte, reuniu integrantes do Coletivo de Sindicatos de Londrina e Comitê Unificado, além de representantes dos movimentos LGBTQIA+, mulheres e indígenas. Depois foi feita uma caminhada durante a feira.

Na pauta do movimento estiveram críticas à atual gestão nacional, com citações e cartazes lembrando o número de desempregados, aumento da fome e o que consideram desmonte dos direitos dos trabalhadores. Também foram frisados os preços dos alimentos, combustível e do gás, que encareceram o custo de vida da população. Durante a manifestação os participantes enalteceram a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) nas eleições deste ano e tem aparecido em primeiro nas pesquisas de intenção de voto.

No período da tarde o protesto foi favorável ao presidente Bolsonaro. Com camisetas nas cores verde e amarelo os manifestantes fecharam a rotatória da avenida Higienópolis com a Juscelino Kubitschek, na região central. Entre as lideranças classificadas de direita que comandavam o carro de som estavam uma vereadora londrinense e deputados federais com domicílio eleitoral no município. Os presentes saíram em defesa do que consideram liberdade e reclamaram da atuação do STF (Supremo Tribuna Federal).





Nos discursos tiveram depoimentos de desaprovação às medidas sanitárias adotadas ao longo da pandemia de Covid-19 pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), como fechamento do comércio, limitação de pessoas em eventos particulares e a obrigatoriedade da vacinação para funcionários públicos municipais. O nome do presidente Jair Bolsonaro foi lembrado em diversas oportunidades, com elogios ao governo e a necessidade de um novo mandato. Um boneco inflável do chefe do Executivo brasileiro foi colocado em cima de um caminhão.





