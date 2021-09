Criminosos criam falsos perfis de comércios para roubar dados de clientes em Londrina

Comerciantes estão na mira de criminosos interessados nos dados pessoais de seus clientes. O golpe, que vem sendo praticado desde o ano passado, acontece por meio das redes sociais e tem atingido principalmente empresas do ramo de alimentação como restaurantes e cafeterias. Com um perfil comercial falso, os golpistas anunciam promoções, combos e cupons de descontos para os seguidores da conta, solicitando o número de WhatsApp. Através dele, os estelionatários solicitam um código de verificação do aplicativo de mensagens, que é enviado via SMS para o usuário. Com esse dado em mãos, a conta é ativada em outro telefone. Feito isso, os criminosos dão início a todo tipo de golpe com os contatos da vítima, se passando por proprietários do número. A maioria tem solicitado depósitos em conta bancária ou transferência via Pix.



Continua depois da publicidade

Dados do laboratório especializado em segurança digital da PSafe, empresa de cibersegurança, apontam que somente no primeiro semestre de 2021 já são mais de 2.3 milhões de detecções de golpes financeiros, o que representa uma ameaça financeira sendo detectada a cada seis segundos no País. Ainda de acordo com o levantamento, em relação aos golpes com a temática Pix já tiveram mais de 62 mil acessos e compartilhamentos somente em 2021.



Continua depois da publicidade





Na Folha de Londrina, confira dicas para evitar os golpes.