Confira o funcionamento dos serviços municipais no Ano-Novo em Londrina

O dia 31 de dezembro, véspera de Ano-novo, será ponto facultativo nas repartições e sede da administração municipal de Londrina, com base no decreto municipal nº 1.395, publicado na edição no 4.505 do Jornal Oficial do Município. O funcionamento e atendimento ao público retornarão normalmente na segunda-feira (3).

A medida não afeta os serviços de urgência e emergência, que não vão sofrer interrupção. Confira como vãofuncionar os serviços municipais:



Ambiente





A sede administrativa da Sema (secretaria Municipal do Ambiente) não terá expediente na sexta-feira (31). Porém, a Gerência de Fiscalização Ambiental estará de plantão para o recebimento de denúncias quanto ao uso de fogos de artifício com estouro, prática proibida em Londrina conforme o decreto no 1.642/2018.

Quem observar irregularidades dessa natureza deve encaminhar o máximo possível de informações sobre o endereço onde ocorreu a irregularidade (nome completo da rua e bairro) para o número de WhatsApp (43) 99994-1721. Após o recebimento da denúncia, os fiscais vão tomar as providências cabíveis, podendo emitir notificação ou auto de infração a quem desrespeitar a legislação.



Procon



O Procon-Ld (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) paralisou temporariamente o atendimento presencial ao público e o registro de reclamações, presencial ou remoto, conforme a portaria nº 06/2021. O atendimento reabre em 3 de janeiro.

Nesse período, serão realizados normalmente as fiscalizações, serviços internos e administrativos. O consumidor pode obter informações pelos telefones 3372-4823/ 3372-4824/ 3372-4825 e e-mail procon@londrina.pr.gov.br.



Saúde





Na sexta-feira (31) e no final de semana, funcionarão normalmente, sem interrupções no serviços, os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas), União da Vitória (16 horas) e do Jardim Leonor (24 horas), assim como a UPA 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste). Outros pontos que continuarão operando normalmente são o plantão do Caps III, o PAI (Pronto Atendimento Infantil), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência).

Já as UBS (Unidades Básicas de Saúde), o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil e o Caps AD estarão fechados. Os atendimentos desses locais retornam na segunda-feira (3), em horário normal.

Referência em atendimentos para síndromes respiratórias, a UPA do Jardim Sabará continua operando todos os dias da semana, durante 24h.



Agricultura





No dia 30, a sede administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que fica na rua da Natureza, 130, vai funcionar das 8h às 14h. O setor da nota do produtor rural mantém o atendimento por agendamento.

O Restaurante Popular de Londrina atenderá na sexta-feira (31), das 11 às 14 horas, fecha no sábado (1o), e reabre na segunda-feira (3). O endereço do Restaurante Popular é rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central. Quem desejar fazer uso do serviço deve adquirir o tíquete, no local, ao custo de R$ 3.

Já a Feira da Uva, promovida pela SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), será suspensa na véspera de Ano-Novo, dia 31 de dezembro. O estande no estacionamento da sede da Prefeitura, que comercializa uvas Niágara a R$ 13 o quilo, vai reabrir na segunda, 3 de janeiro, das 9 às 18 horas.



Defesa Social





Em todo o recesso de Ano-Novo, a Guarda Municipal de Londrina vai prosseguir com seus serviços operacionais. O patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento funcionarão 24 horas por dia, sem interrupções, assim como as ações de fiscalização relativas ao cumprimento de decretos relacionados à pandemia de Covid-19.

Quem presenciar crimes, situações de risco ou irregularidades pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou acionar o aplicativo 153 Cidadão, disponível para telefones Android e iOS. Caso ocorram quedas de árvores, enchentes, alagamentos ou outras ocorrências referentes a fenômenos naturais, a população pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199.



Trabalho





Mesmo sem expediente na sexta-feira (31) e final de semana, os serviços da SMTER (secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) ficarão disponíveis todos os dias, no Portal da Prefeitura, pelo site portal.londrina.pr.gov.br/trabalho.





Acesf





Serão suspensos, apenas no dia 31, os serviços administrativos prestados diariamente na sede do órgão. Por sua vez, os atendimentos funerários não sofrerão alterações e continuam sendo realizados nos mesmos moldes de sempre, em plantão de 24 horas, inclusive aos feriados e fins de semana.

Para evitar o contágio e a transmissão da Covid-19, a recomendação da Acesf é que, nas ocasiões de óbitos, apenas um representante familiar compareça até a autarquia para proceder com os devidos encaminhamentos.



