Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Londrina

Londrina deve ter mais um dia estável e de umidade baixa nesta sexta-feira (27). Segundo a agrometeorologista do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a temperatura mínima foi de 13,5ºC às 2h, e a máxima deve atingir os 27ºC no período da tarde.

A maior temperatura de quinta-feira (26) registrada pelo IDR foi de 25,2ºC, e a umidade relativa do ar ficou em 48% - e provavelmente deve ficar abaixo desse índice nesta sexta. A OMS recomenda que o ideal para a saúde humana é 60%.

Para o fim de semana, a mínima deve ficar em torno de 13ºC e a máxima, por volta dos 28ºC. O IDR aponta que a tendência é de elevação da umidade com a chegada de um novo sistema frontal ao Paraná que traz maior probabilidade de chuva no domingo (29) para a região de Londrina. Os volumes mais significativos são esperados para segunda-feira (30).