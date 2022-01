Comércio e shopping centers de Londrina estendem horário de atendimento

Para estimular as vendas em Londrina, o comércio da cidade vai estender o seu horário de funcionamento durante esta semana, segundo divulgou a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Confira abaixo a programação:



De segunda (13) a sexta (17), o comércio de rua atende das 9h às 22h. No sábado (18), as lojas abrem das 9h às 18h. Já no domingo (19), o comércio de rua funciona das 9h às 17h.Além do comércio, os principais shopping centers da cidade iniciam atendimento em horário especial durante esta semana. Confira a seguir como fica o expediente de cada um:Lojas e alimentação: segunda (13) a domingo (19) - das 10h às 23h.Lojas: segunda (13) a domingo (19) - das 10h às 23h.Alimentação: segunda (13) a domingo (19) - das 11h às 23h.Lojas: segunda (13) a sábado (18) - das 10h às 22h | domingo (19) - das 12h às 18h.Alimentação: segunda (13) a sábado (18) - das 10h às 22h | domingo (19) - das 11h às 20h.Lojas: segunda (13) a sábado (18) - das 10h às 23h | domingo (19) - das 14h às 23h.Alimentação: segunda (13) a sábado (18) - das 11h às 23h | domingo (19) - das 11h às 23h.Segunda (13) a sábado (18), lojas e alimentação - das 10h às 22h.

Domingo (19) - Lojas: das 12h às 18h

Alimentação: das 11h às 20h.