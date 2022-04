Com R$ 4,5 milhões a mais que o previsto, trincheira da Leste-Oeste custará quase R$ 30 milhões

Faltando menos de um ano para a entrega – e com 25% de execução -, a obra da trincheira no cruzamento das avenidas Leste-Oeste com Rio Branco ficará mais cara. Na última semana, a Prefeitura de Londrina autorizou o primeiro aditivo no contrato. A atualização é de valor e chega a mais de R$ 4,4 milhões, atendendo pedido da construtora. Com a deliberação, a construção da estrutura passou de R$ 25,5 milhões para R$ 29,8 milhões.



Apesar da concessão do montante pelo poder público municipal agora, a solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato foi feita pela empresa em junho do ano passado. Em documento encaminhado pelo responsável técnico dos trabalhos aos representantes do Executivo, ele justifica a demanda pelos impactos provocados pela pandemia de Covid-19.



“Houve um soberbo e extraordinário aumento dos principais insumos empregados em obras de construção pesada e infraestrutura, tais como aço, cimento, concreto e combustíveis, cujos índices de reajuste contratual não foram e nem serão capazes de recompor o preço, causando assim um desequilíbrio contratual. A necessidade de recomposição financeira em virtude do aumento de preço tem previsibilidade contratual”, argumentou o funcionário da empreiteira, que tem sede em Curitiba.







Durante o processo de análise da prefeitura, a empresa chegou a mandar ofício reclamando da demora para um desfecho, alegando que a falta de resposta e do reequilíbrio traziam “insegurança jurídica e financeira” e estavam afetando o “fluxo de caixa, pois, os insumos apresentaram grande variação de preço, como exemplo o aço, que teve aumento de 86,44% de agosto de 2020, época em que foi formulada a proposta, até maio de 2021.”



