Com investimento de R$ 85 mi, Londrina terá nova sede do Senai

O Sistema Fiep apresentou a lideranças empresariais e lideranças políticas, nesta terça-feira (14), o projeto de construção de uma nova unidade do Senai em Londrina. A estrutura será erguida na rua Deputado Fernando Ferrari, no jardim Bancários (zona oeste), e serão mais de 7,6 mil metros quadrados divididos em salas de aula, laboratórios, sala de reunião, auditório, biblioteca, refeitório, área administrativa e o Hub de Inteligência Artificial. O projeto, executado em parceria com a ONG Central Geral do Dízimo Pró-Vida, de São Paulo, está orçado em R$ 35 milhões para a obra e outros cerca de R$ 50 milhões em equipamentos. A expectativa é que a unidade seja inaugurada em 2023.



O Paraná vive um momento de transformação industrial que requer educação de ponta e o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, vê como missão do Senai qualificar e oferecer tecnologia à indústria paranaense. “O que vai ser mostrado hoje é a nossa nova obra evoluindo em estrutura, mas principalmente, em equipamentos que vão ser colocados para a indústria do Paraná e de Londrina”, disse.

Martins ressaltou que a indústria é hoje um local com tecnologias, processos e equipamentos que permitem aos jovens construírem uma carreira e, além de proporcionar qualificação profissional aos alunos, a missão do Senai é servir à indústria e fornecer mão de obra para o setor.





A unidade do Senai na rua Belém, no centro de Londrina, continuará em funcionamento e a nova unidade irá complementar a estrutura, com cursos de aperfeiçoamento, qualificação, cursos técnicos, de graduação e pós-graduação nas áreas de demanda das indústrias locais, que colaboraram na construção do portfólio de cursos, conforme destacou o gerente de Tecnologia e Inovação do Sistema Fiep, Henry Cabral. “São as indústrias que vão determinar o que o Senai vai oferecer.”







